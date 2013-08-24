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تشكيل مجلس الأمن الوطني

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تشكيل مجلس الأمن الوطني تشكيل مجلس الأمن الوطني
صدر مرسوم رقم 229 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الأمن الوطني وتضمن:

يشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار إليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:

1 ـ سمو رئيس الحرس الوطني.

2 ـ نائب رئيس الحرس الوطني.

3 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء.

4 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

5 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

6 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

7 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

8 ـ وزير المواصلات.

9 ـ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

10 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة.

11 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.

12 ـ رئيس جهاز الأمن الوطني.

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