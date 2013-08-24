تشكيل مجلس الأمن الوطني

صدر مرسوم رقم 229 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الأمن الوطني وتضمن: يشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار إليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من: 1 ـ سمو رئيس الحرس الوطني. 2 ـ نائب رئيس الحرس الوطني. 3 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 5 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 6 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. 7 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. 8 ـ وزير المواصلات. 9 ـ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب. 10 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة. 11 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي. 12 ـ رئيس جهاز الأمن الوطني.