تشكيل مجلس الأمن الوطني

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صدر مرسوم رقم 229 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الأمن الوطني وتضمن:
يشكل مجلس الأمن الوطني المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 32 لسنة 1997 المشار إليه برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:
1 ـ سمو رئيس الحرس الوطني.
2 ـ نائب رئيس الحرس الوطني.
3 ـ سمو رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
5 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
6 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
7 ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
8 ـ وزير المواصلات.
9 ـ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.
10 ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة.
11 ـ وزير التربية ووزير التعليم العالي.
12 ـ رئيس جهاز الأمن الوطني.