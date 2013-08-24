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ائتلاف شعبى بقنا يطالب الخليج بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع الجيش المصرى

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ائتلاف شعبى بقنا يطالب الخليج بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع الجيش المصرى ائتلاف شعبى بقنا يطالب الخليج بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع الجيش المصرى

أكد ائتلاف معدومى الدخل والعاطلين فى بيان له مساء اليوم السبت، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حلفاء وليسوا أعداء، كما تتصور الشعوب العربية وحذر الائتلاف من ثقة دول الخليج بالإدارة الأمريكية التى تدعم إيران فى الخفاء لتحقيق أهداف إقليمية بالمنطقة.

وقال زيدان القنائى المنسق العام للائتلاف إن الشيعة يتواجدون بشكل رئيسى فى المحافظات الشرقية فى المملكة العربية ، لأن تلك المناطق تحتوى على حقول النفط السعودية، فقد دعمت إيران انتفاضات شيعية هناك من أجل إضعاف السعودية واستخدمت سياسة مماثلة فى البحرين ما دعا السعودية لإرسال قواتها إلى البحرين.

وحذر الائتلاف من أى تدخل إيرانى للضغط على السعودية مطالبا الرياض والكويت والإمارات ودول الخليج بتوقيع اتفاقيات عسكرية مشتركة مع الجيش المصرى للدفاع المشترك ودعم الجيش المصرى بالأسلحة اللازمة وتسليح الجيش المصرى والسعودى.

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مصر 365

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