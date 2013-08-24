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محافظ الشرقية يستشير كلية الهندسة فى وضع تقرير حول كوبرى بردين المتصدع

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محافظ الشرقية يستشير كلية الهندسة فى وضع تقرير حول كوبرى بردين المتصدع محافظ الشرقية يستشير كلية الهندسة فى وضع تقرير حول كوبرى بردين المتصدع

خاطب الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، كلية هندسة الزقازيق باعتبارها الهيئة الاستشارية، للانتهاء من تقريرها المفصل حول العيوب الخرسانية الموجودة بكوبرى "بردين" العلوى ومدى قدرته على تحمل الأثقال وإمكانية الصيانة.

وقال المحافظ إنه سوف يقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع القوات المسلحة للوصول إلى صيغة نهائية لصيانة الكوبرى وتذليل المعوقات المالية والإدارية للبدء فى المشروع، مشيراً إلى أن الكوبرى يتمتع بضمانة عشرية بمعنى أنه فى حالة ظهور عيوب خلال عشر سنوات على الجهة المنفذة معالجتها على نفقتها الخاصة حيث إن الكوبرى تم افتتاحه عام 2007 الماضى.

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مصر 365