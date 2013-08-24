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موقع "ويبميتركس": جامعة أسيوط ضمن أفضل خمس جامعات مصرية

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موقع "ويبميتركس": جامعة أسيوط ضمن أفضل خمس جامعات مصرية موقع "ويبميتركس": جامعة أسيوط ضمن أفضل خمس جامعات مصرية

احتلت جامعة أسيوط مركزًا متميزًا بين الجامعات المصرية والعالمية، وذلك وفقاً لما نشر فى موقع "ويبميتركس الأسبانى" لتصنيف الجامعات فى يوليو 2013، والذى يقوم بتقييم أكثر من 12 ألف جامعة على مستوى العالم.

وقد جاءت جامعة أسيوط فى المركز الخامس بين أفضل الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم المنصورة، وعين شمس.

كما احتلت مركزاً متميزاً بين أفضل الجامعات على مستوى الدول العربية، وكذلك على مستوى قارة إفريقيا حيث جاءت جامعة أسيوط فى المركز الخامس عشر بين الجامعات العربية والمركز التاسع عشر أفريقياً، أما على مستوى جامعات العالم فقد جاءت جامعة أسيوط فى المركز رقم 1924.

يذكر أن "ويبميتركس" يعتمد فى تصنيفه على الموقع الإلكترونى للجامعات، وخاصة فى حجم المحتويات والرؤية، بالإضافة إلى أثر هذه المنشورات على الإنترنت وذلك وفقاً لعدد من المواقع الخارجية، التى يتم تحليلها وفقاً لأبحاث المجلس الوطنى للبحوث الإسبانية بمدريد.

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