كمسارية القطارات بأسيوط يرفضون استئناف الرحلات بين المحافظات

(أ. ش. أ)

رفض كمسارية القطارات على خط الصعيد استئناف عملهم بعد أن قررت هيئة السكة الحديد استئناف عمل قطارات الركاب بين المحافظات.

وقال مدير منطقة وسط الصعيد للتشغيل إننا فوجئنا برفض العاملين من الكمسارية العمل بحجة الخوف من الأحداث الجارية رغم أن الرحلات ستكون بين المحافظات فقط.

وتقدم على عرابى محاسب بهيئة السكة الحديد [إدارة نقل المنيا] ببلاغ للعميد حاتم صادق، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بأسيوط، يفيد بعدم حضور كمسارية القطارات وعددهم 20 كمساريًا لمقر عملهم بمحطة سكة حديد أسيوط، مما أدى إلى تعطل القطارين رقمى [166، 167] ركاب أسيوط/ سوهاج والعودة.. نظرًا للأحداث الجارية بالبلاد.

تحرر المحضر رقم 4168 إدارى قسم ثان أسيوط لسنة2013م

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