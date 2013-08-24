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بالفيديو .. نويور والعارضة يصدان صاروخ نحو شباك بايرن ميونيخ

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بالفيديو .. نويور والعارضة يصدان صاروخ نحو شباك بايرن ميونيخ بالفيديو .. نويور والعارضة يصدان صاروخ نحو شباك بايرن ميونيخ

أطلق دانيل جينتشيك مهاجم نورنبرج قذيفة بالغة القوة نحو مرمى مانويل نويور حارس بايرن ميونيخ في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الألماني أبعدته العارضة.

ففي الدقيقة 15 من خارج منطقة الجزاء سدد جينتشيك بقدمه اليمنى كرة قوية لمسها نويور بأطراف أصابعه قبل أن تعلو وترتطم في العارضة ومنها إلى الأرض وتحرم نورنبرج من هدف رائع.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ولكن فرانك ريبيري أدرك التقدم لبايرن في الدقيقة 69.

ويحتل بايرن المركز الثالث برصيد ست نقاط قبل هذه المواجهة، ويأتي نورنبرج بالمركز الـ11 بنقطتين.

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فيديو اليوم السابع

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