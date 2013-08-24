أستاذ مخ وأعصاب: أمراض الكبد تؤثر على وظائف المخ

أكد الدكتور حسام إبراهيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب أن حدوث أى خلل بالكبد نتيجة لفشل كبدى أو الإصابة ببعض الأمراض والفيروسات الكبدية والطفيليات التى تصيب الكبد مثل البلهارسيا والأورام تؤثر على تركيب أنسجة المخ، لأن الكبد يعمل كمعمل لتنقية الدم من المواد الضارة التى تصل إليه عن طريق الدم، ويقوم بالتعامل مع هذه المواد الضارة الناتجة عن التمثيل الغذائى للطعام والمواد الكيماوية مثل الأدوية وغيرها.

مستكملا حديثه فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حين تتأثر وظائف الكبد نتيجة لحدوث أمراض شديدة بالكبد فإن قدرة الكبد تقل تدريجيا على تخليص الدم من المواد الضارة، وفى هذه الحالة تصل هذه المواد إلى جميع أجزاء الجسم محمولة مع الدم ومن هذه الأجهزة المخ.

كما أوضح الطبيب أن المخ يتكون من أجهزة رقيقة ويكون التأثير على المخ طبقا لدى وكمية المواد الضارة التى تصل إليه مع الدم، فيتراوح التأثير ما بين خلل بسيط فى الوظائف ومن أشهرها الرغبة المتكررة فى النوم أو تأثيرات شديدة قد تؤثر على تركيب أنسجة المخ، وتصل الآثار المترتبة على ذلك أحيانا إلى درجة الغيبوبة الكبدية.

وأضاف أستاذ المخ والأعصاب، أن هناك تأثيرات أخرى يحدثها الكبد على المخ، ومنها التأثير فى القدرة على التفكير والاستنتاج وتأثر الذاكرة وردود الأفعال الشرطية وغير الشرطية وتأثر محتوى الذكاء عند المريض.