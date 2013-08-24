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"شاتيلا": تفجيرات طرابلس رسالة عن مشروع الشرق الأوسط الكبير

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"شاتيلا": تفجيرات طرابلس رسالة عن مشروع الشرق الأوسط الكبير "شاتيلا": تفجيرات طرابلس رسالة عن مشروع الشرق الأوسط الكبير

ندد رئيس المؤتمر الشعبى اللبنانى كمال شاتيلا بالتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا فى مدينة طرابلس بشمال لبنان أمس الجمعة، داعيا لإعلاء صوت الوطنيين العقلاء فوق أصوات التطرف والعصبيات الفئوية والالتزام بجوهر الدين والوحدة الوطنية لأنهما السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب.

ووصف شاتيلا، فى بيان اليوم السبت، تفجيرات طرابلس بأنها رسالة عن استمرار وضع لبنان ضمن دائرة الشرق الأوسط الكبير الذى يضرب المنطقة.

وشدد على التمسك بدور الجيش الوطنى الحافظ للسلم الأهلى وتعزيز قدراته للمحافظة على الاستقرار وصيانة وحدة البلاد، محذرا من أن عملاء إسرائيل وشبكاتهم لن تتوقف مؤامراتهم لإشعال فتنة مذهبية وأزمة طائفية.

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مصر 365