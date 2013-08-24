دراسة علمية تؤكد أن دماغ الإنسان مبرمج لاعتبار المقربين جزء منا

كتب : أ ش أ السبت 24-08-2013 14:04

كشفت دراسة لجامعة فيرجينيا الأمريكية أن "دماغ الإنسان مبرمج لمشاطرة الآخرين انطلاقا من توجهنا نحن البشر إلى الربط بين الأشخاص القريبين مثل الأصدقاء أو العشاق وبين ذواتنا".

وقال جيمس كون أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن "هويتنا في الجزء الأكبر منها تقوم على من نعرفهم ونشاطرهم المشاعر، ويصبح الآخرون بالنسبة لنا جزء منا".

وقد خضع لهذه الدراسة 22 من الشبان المتطوعين حيث أجري لهم مسح مغناطيسي للدماغ خلال التهديد يتعرضهم أو تعرض أصدقاء أو غرباء لصعقات كهربائية، وأكدت الفحوص أن الجزء المسئول في الدماغ عن التفاعل مع الخطر لم ينشط بشكل كبير خلال التهديد باستهداف الشخص الغريب على عكس الحالتين الآخريين، حيث كان رد الفعل على تهديد الصديق مطابقا له في حال تهديد الشخص نفسه.