أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

دراسة علمية تؤكد أن دماغ الإنسان مبرمج لاعتبار المقربين جزء منا

Google+ Print
دراسة علمية تؤكد أن دماغ الإنسان مبرمج لاعتبار المقربين جزء منا دراسة علمية تؤكد أن دماغ الإنسان مبرمج لاعتبار المقربين جزء منا

كتب : أ ش أ السبت 24-08-2013 14:04

كشفت دراسة لجامعة فيرجينيا الأمريكية أن "دماغ الإنسان مبرمج لمشاطرة الآخرين انطلاقا من توجهنا نحن البشر إلى الربط بين الأشخاص القريبين مثل الأصدقاء أو العشاق وبين ذواتنا".

وقال جيمس كون أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، إن "هويتنا في الجزء الأكبر منها تقوم على من نعرفهم ونشاطرهم المشاعر، ويصبح الآخرون بالنسبة لنا جزء منا".

وقد خضع لهذه الدراسة 22 من الشبان المتطوعين حيث أجري لهم مسح مغناطيسي للدماغ خلال التهديد يتعرضهم أو تعرض أصدقاء أو غرباء لصعقات كهربائية، وأكدت الفحوص أن الجزء المسئول في الدماغ عن التفاعل مع الخطر لم ينشط بشكل كبير خلال التهديد باستهداف الشخص الغريب على عكس الحالتين الآخريين، حيث كان رد الفعل على تهديد الصديق مطابقا له في حال تهديد الشخص نفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي