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عباءات "كنزي"... أناقة مترفة لمناسباتك

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عباءات "كنزي"... أناقة مترفة لمناسباتك عباءات "كنزي"... أناقة مترفة لمناسباتك

الأناقة والتَّرف من أهم مميِّزات عباءة المناسبات التي تبحث عنها السيِّدات في الخليج العربيّ، كما أنَّها من أبرز مميِّزات مجموعة "كنزي" للمصممتين الإماراتيتين أمل مانع المكتوم ورغدة تريم.
حيث قدَّمت مجموعة "كنزي" خيارات رائعة لعباءات المناسبات الفخمة والمميَّزة، والتي تناسب مختلف الأذواق والمناسبات، منها: العباءات المطرَّزة بخيوط ملوَّنة والمزيَّنة بأقمشة الدانتيل الراقية، وقد أعجبنا بالدمج الفريد بين الأقمشة المختلفة كالأورجانزا، والدانتيل، وغيرها.
أمَّا بالنِّسبة للألوان، فقد اختارت المصممتين أن تضيفا لمسةً عصريَّة على العباءة السوداء التقليديَّة بالتَّنويع بين الألوان المحايدة كالبني والبيج والأبيض، والألوان الصيفيَّة الجميلة كالورديّ والأزرق.
شاهدي في الصُّور أجمل ما قدَّمت دار "كنزي" للأزياء، واختاري منها تصميمًا يناسب ذوقك لتتألَّقي في مناسباتك.

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سيدتي