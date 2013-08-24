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هكذا تألَّقت هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان

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هكذا تألَّقت هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان هكذا تألَّقت هيفاء وهبي في حفل ملك جمال لبنان

توِّج الشَّاب أيمن موسى ملكًا لجمال لبنان لعام 2013 مؤخَّرًا بحضور عدد من الشخصيَّات البارزة في لبنان، منهم: المصمم زهير مراد الذي وضع لمساته السَّاحرة على إطلالات هيفاء وهبي خلال الحفل.
حيث تألَّقت النَّجمة بعدَّة إطلالات خلال أدائها لفقرات استعراضيَّة على المسرح، كانت إحداها بدلة سوداء مطابقة للبدلة التي ارتدتها "جينيفر لوبيز" في إحدى حفلاتها، وفي فقرة أخرى اختارت هيفاء فستانًا ذهبيًا برَّاقًا في إطلالة جذَّابة، أمَّا الإطلالة الثَّالثة فقد كانت باللون الأحمر في "لوك" استعراضيّ جريء.
شاهدي كيف تألَّقت هيفاء وهبي بتصاميم زهير مراد على مسرح حفل انتخاب ملك جمال لبنان.

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سيدتي