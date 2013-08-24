إقبال متوسط لطلاب «الشهادات المعادلة» في أول أيام «التنسيق»

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني، السبت، الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لتسجيل رغباتهم، فيما أنهى تسجيل رغبات الحاصلين على الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات بحد أدنى 60%.

وقالت المهندسة هبة سلام، مدير مشروع التنسيق الإلكتروني بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، السبت، إن الذين سجلوا رغباتهم بالدبلومات وصلوا إلى 103 آلف و861 طالبًا وطالبة، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات نحو 160 ألف مرة.

وأوضحت «سلام» أن الذين سجلوا رغباتهم في اليوم الأول للتنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة نحو 3 آلاف طالب وطالبة، مشيرة إلى أنه إجراء تعديلات على الرغبات نحو 4 آلاف مرة منذ، صباح السبت.

وبالنسبة لتحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى والثانية، أشارت إلى أنه تم تقديم نحو 51 ألف و621 طلبًا خلال المرحلة والتى تنتهي، الأحد، فيما تم إجراء تعديلات على الرغبات نحو 71 ألف و525 مرة.

وشهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة، السبت، إقبالا متوسطًا من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفضل معظم الطلاب التسجيل من الحاسب الآلي الشخصي، الذي يمكنه من إجراء التعديلات على الرغبات أكثر من مرة خلال أيام المرحلة.