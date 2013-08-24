هاميلتون ينطلق من المركز الأول في جائزة بلجيكا الكبرى

كتب : أ ف ب منذ 56 دقيقة

سينطلق سائق مرسيدس اي ام جي البريطاني لويس هاميلتون من المركز الأول لجائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد التي تقام غدا على حلبة سبا فرانكورشان بعد تسجيله الوقت الأسرع في التجارب الرسمية اليوم.

وسجل هاميلتون 012ر01ر2 دقيقة، متقدما على سائقي ريد بول رينو الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية ومتصدر الترتيب حاليا والاسترالي مارك ويبر.

وهي المرة الحادية والثلاثين التي سينطلق فيها هاميلتون بطل العالم عام 2008 من المركز الأول، والمرة الرابعة على التوالي بعد سباقات بريطانيا وألمانيا والمجر.

كان هاميلتون فاز بالمركز الأول في سباق المجر.