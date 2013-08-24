بالصور| ساندي تشعل الساحل الشمالي في حفل "لابلاج"

كتب : هشام أمين السبت 24-08-2013 14:24

افتتحت المطربة ساندي أولى حفلات موسم صيف 2013 بالساحل الشمالي على شاطئ "لابلاج" بمارينا. وغنت ساندي بالحفل مجموعة من أروع أغاني ألبومها الأخير، حيث بدأت الحفل بأغنية "أول مره اتجرأ" ثم "عايزة أقولك"، "إياك"، "خربت مالطا"، ز"هموت عليك"، وتفاعل معها جمهور الشاطئ بمختلف فئاته العمرية، وردد معها أغنياتها كما حرص على التقاط الصور التذكارية معها أثناء الحفل.

من جهة أخرى، تتابع ساندى حاليا الإشراف على عملية مونتاج فيلم "خطة جيمي" أولى تجاربها السينمائية استعدادا لطرحه قريبا.

فيلم "خطة جيمي" بطولة ساندي، الطفلة جانا، لطفي لبيب، سامي مغاوري، هناء الشوربجي، إسلام جمال وحسام داغر، الفيلم قصة ساندي وسيناريو وحوار إيهاب ناصر ومديري التصوير الأمريكي آرون بلات والإنجليزي آدم بيدل وإخراج تامر بسيوني.