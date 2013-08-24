بالصور| جيسيكا ألبا تخرج بالملابس الصيفية الملونة في ولاية كاليفورنيا

كتب : إنجي رأفت السبت 24-08-2013 14:30

خرجت الممثلة جيسيكا ألبا في أحد شوارع كاليفورنيا لزيارة مكتب شركتها التي تمتلكها بالشراكة مع أحد أصدقائها لصناعة ملابس الأطفال ومستلزماتهم.

وجذبت جيسيكا ألبا الانتباه، حيث ارتدت ملابس مختلفة وألوانها متنوعة، فظهرت وهي ترتدي بنطلون لونه أسود، وبلوزة لونها أصفرفي بنفسجي في أزرق، وارتدت فوقها جاكيت لونه أصفر لامع، وأمسكت بحقيبة يد صغيرة لونها أسود في أحمر.

وارتدت جيسيكا ألبا نظارة شمسية ملونة باللون الأزرق وبالإضافة إلى حذائها الملفت باللون البنفسجي اللامع، وبذلك اتبعت الممثلة جيسيكا ألبا الموضة الصيفية لهذا العام من حيث الألوان الصاخبة والمتنوعة.