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"شكرًا للأمة العربية".. الجزء الثاني من أوبريت "تسلم الأيادي" لمصطفى كامل

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"شكرًا للأمة العربية".. الجزء الثاني من أوبريت "تسلم الأيادي" لمصطفى كامل "شكرًا للأمة العربية".. الجزء الثاني من أوبريت "تسلم الأيادي" لمصطفى كامل

كتب : أ ش أ السبت 24-08-2013 14:59

انتهي الفنان مصطفى كامل، من تسجيل الجزء الثاني من أوبريت "تسلم الأيادي" بعنوان "شكرًا للأمة العربية"، الأغنية من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد الفيشاوي.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح له، إن "مصطفى كامل استعان في أغنية (شكرًا للأمة العربية) بعدد كبير من المواهب الشابة بالأوبرا المصرية".

وأشار إلى أن الأغنية تقدم الشكر للشعوب والقادة والحكام العرب من ملوك ورؤساء وأمراء على دعمهم لمصر، وأضاف أن "الكليب سيعرض اليوم على عدد كبير من القنوات الفضائية".

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