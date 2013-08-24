أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

المنطقة المركزية للقوات المسلحة تدعم محافظة المنيا بقوات إضافية

  • 5
Google+ Print
المنطقة المركزية للقوات المسلحة تدعم محافظة المنيا بقوات إضافية المنطقة المركزية للقوات المسلحة تدعم محافظة المنيا بقوات إضافية

دعم القوات المسلحة للمنيا بقوات إضافية

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليوم إنه  فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لنشر الأمن فى ربوع والسيطرة على الخارجين عن القانون تم تحريك بعض العناصر المدرعة التابعة للمنطقة المركزية العسكرية لنشرها فى محافظه المنيا لدعم قوات التأمين المتمركزة هناك .

وأكد اللواء أ.ح / توحيد توفيق عبد السميع قائد المنطقة المركزية العسكرية أن قوات المنطقة فى أعلى درجات الإستعداد والجاهزية لتنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع قوات إضافية فى أى إتجاه إستراتيجى وتنفيذ أى مهمة تكلف بها … مشيراً إلى أن قوات المنطقة المركزية العسكرية نجحت فى ضبط الأمن ومساندة رجال الشرطة المدنية فى القيام بمهامها بالإضافة إلى التأمين المحكم لجميع مؤسسات الدولة الحيوية والإستراتيجية وأهدافها القومية ضد أى أعمال عدائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017