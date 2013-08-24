المنطقة المركزية للقوات المسلحة تدعم محافظة المنيا بقوات إضافية

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليوم إنه فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لنشر الأمن فى ربوع مصر والسيطرة على الخارجين عن القانون تم تحريك بعض العناصر المدرعة التابعة للمنطقة المركزية العسكرية لنشرها فى محافظه المنيا لدعم قوات التأمين المتمركزة هناك .

وأكد اللواء أ.ح / توحيد توفيق عبد السميع قائد المنطقة المركزية العسكرية أن قوات المنطقة فى أعلى درجات الإستعداد والجاهزية لتنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع قوات إضافية فى أى إتجاه إستراتيجى وتنفيذ أى مهمة تكلف بها … مشيراً إلى أن قوات المنطقة المركزية العسكرية نجحت فى ضبط الأمن ومساندة رجال الشرطة المدنية فى القيام بمهامها بالإضافة إلى التأمين المحكم لجميع مؤسسات الدولة الحيوية والإستراتيجية وأهدافها القومية ضد أى أعمال عدائية.