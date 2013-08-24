وزيرة البيئة: قطاع المحليات ليس لديه الخبرة الكافية لإدارة قطاع المخلفات

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن مصر تفتقر لشركات متعددة متخصصة لإدارة المخلفات الصلبة، وأن قطاع المحليات ليس لديه الخبرة الكافية فى إدارة هذا القطاع لذلك يجب مساعدة البدو حتى يتم تأهيلهم لإدارة المنظومة البيئية بهدف الاستفادة منها.

وأشارت إسكندر خلال لقاءها اليوم بمدينة شرم الشيخ اليوم بدعوة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، أن مصر تعد اكثر دول العالم التى تواجه تحديات فى طريقة التخلص من المخلفات الصلبة لذلك يجب أن نبدأ العمل على أرض الواقع بتضافر كل الجهود مع دراسة خصوصية كل المدن حسب طبيعة السكان الأصليين بها.

وأشارت إسكندر إلى أن مصر ظلت تدار بشكل عشوائى لعدة عقود مضت لذا يجب دمج المواطنين الأصليين بجنوب سيناء من البدو فى منظومة العمل البيئى، لضمان استفادة كل الأطراف مع تعاون المؤسسات الخاصة أملاً فى إيجاد فرص عمل لهم فى قطاع البيئة.