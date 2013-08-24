وزير الخارجية التركي: يجب إطلاق سراح مرسي و بقية المعتقلين في مصر

وصل وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية اليوم إلى تركيا في زيارة لم يعلن عنها من قبل للتباحث مع كبار المسؤولين الأتراك في قضايا ذات اهتمام مشترك.وقال بيان صادر عن الخارجية التركية نقلته وكالة إخلاص للأنباء ان وزير الخارجية القطري العطية سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الأتراك بخصوص عدد من القضايا الساخنة في المنطقة وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا منها التطورات في الأزمة السورية والمصرية.

كما سيناقش الوزير القطري مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك ،و في مؤتمر صحفي جمع بينهما ،قال وزير الخارجية القطري إن السلطات المصرية واجهت الإعتصام بالعنف ،مشيرا إلى ان مصر ليست دولةعلى الهامش و لكن مصر هى قلب العروبة ،و شدد على ضرورة احتكام جميع الأطراف في مصر للحوار ،،فيما أشار أوغلو إلى وجوب إطلاق سراح مرسي وبقية المعتقلين في مصر .