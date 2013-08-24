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محافظ قنا: طرح 964 طن سولار و 21125 إسطوانة بوتاجاز‎

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محافظ قنا: طرح 964 طن سولار و 21125 إسطوانة بوتاجاز‎ محافظ قنا: طرح 964 طن سولار و 21125 إسطوانة بوتاجاز‎

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم طرح كمية من الوقود لهذا اليوم بلغت 964طن من السولار و135طن من البنزين 80 و91طن بنزين 90 و20طن من البنزين 92 بجميع محطات الوقود بالإضافة إلى توزيع عدد21 ألف و125أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

وأشار أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة لتشكيل مجموعات عمل إضافية من مفتشى التموين للتفتيش والمرور الدائم على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالمحطات وكذلك بيعها للمواطنين بالسعر المدعم مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر فوريه لكل من يتلاعب بأسعار المواد البترولية وذلك يأتي في إطار القضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص المواد البترولية بالمحافظة .

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