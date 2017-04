اكتشاف مركب جديد يساهم فى منع الإصابة بالفطريات الخطيرة

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج دراسة حديثة، توصل فيها فريق من العلماءِ بجامعة ماساتشوستس الأمريكية من التوصل إلى مركب كيميائى جديد قادر على منع الخلايا الفطرية من الالتصاق بالأسطح، والتى تمثل عادةً الخطوة الأولى فى الإصابة بالعدوى الفطرية، بما فى ذلك العدوى بفطر الكانديدا ألبيكانس Candida albicans، والذى يعتبر واحداً من أكثر مسببات العدوى الفطرية شيوعاً.

وأوضح خير الله أن التوصل لهذا المركب جاء بعد فحص ما يقارب من 30,000 مركّب كيميائى فى سلسلة من الاختبارات التى تضمنت استخدام فطر الكانديدا ألبيكانس، وبعد هذه التجارب، توصل الباحثون إلى مركب جديد تم تسميته باسم "filastatin"، وهذا المركب قادر على مَنع الفطر من الالتصاق بالخلايا الحية وكذا منع التصاقها بالأسطح، بما فى ذلك الأسطح المصنوعة من مادة البوليسترين، وهى المادة التى تستعملَ بكثرة فى العديد مِنْ الأدواتِ الطبيةِ.

وأضاف خير الله، أن أهمية هذه النتائج تكمن فى أنها تفتح الباب أمام إنتاج دواء جديد مضاد للفطريات أو إنتاج مادّة وقائية يمكن استخدامها على أسطحِ الأدواتِ الطبيةِ (بما فى ذلك القساطر الطبية بأنواعها والخطوطِ الوريديةِ المركزيةِ) لمَنْع الإصاباتِ الفطريةِ، خاصة أن نتائج الدراسة قد أشارت إلى أن المادة الجديدة التى تم اكتشافها كانت غير سامة على الخلايا الحية التى شملتها التجارب.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) " وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى مطلع الشهر الجارى.