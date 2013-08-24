محافظ قنا يتفقد عدداً من المشروعات بمركزى قفط ونجع حمادى

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، يرافقه أحمد عرابى السكرتير العام بالمحافظة، بزيارة ميدانية لبعض المشروعات بمركزى قفط ونجع حمادى، وبدأ جولته بزيارة مستشفى قفط المركزى التى تبلغ تكلفتها الإجمالية من تجهيزات ومبان 70 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال البناء وتوريد الأجهزة والمعدات اللازمة، وأعطى تعليماته بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لافتتاح المستشفى للمساهمة فى علاج المرضى من أبناء المحافظة.

كما تفقد المحافظ العمل بمنطقة "قفط" الصناعية المقامة على مساحة 570 فدانا منها 216 فدانا للمنطقة الحرة العامة، والتى تعد الأولى على مستوى محافظات الصعيد، وتبلغ عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج 29 مصنعا، بإجمالى تكلفة استثمارية قدرها 743 مليون جنيه وتوفر 1507 فرص عمل، وتفقد عدة مشروعات منها مطحن الدقيق الفاخر.

وطالب المحافظ، خلال الجولة، بعمل خطة تهدف لجذب المشروعات ورؤوس الأموال ومتابعة المشروعات المتعثرة مع تكثيف الخدمات الأمنية بالمنطقة.

واختتم محافظ قنا جولته بتفقد منطقة "هو" الصناعية بنجع حمادى المقامة على مساحة 500 فدان وتبلغ عدد المشروعات التى بدأت الإنتاج مصنعين بتكلفة استثمارية 5ر2 مليون جنيه وتوفر 38 فرصة عمل وتفقد مصنع الإسفنج، وطالب بتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين، مع ضرورة تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، سواء من داخل مصر وخارجها، لزيادة جذب الاستثمار بالمنطقتين، خاصة أنه من ضمن مزايا الاستثمار أن تمنح الأراضى بالمجان مع توافر البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى.