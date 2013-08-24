ميليتو يعود إلى الملاعب بعد غياب 6 أشهر

(إفي) - يعود الأرجنتيني دييجو ميليتو إلى الملاعب بعد غياب دام ستة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في 14 فبراير الماضي، حيث سيشارك اللاعب في مباراة بدوري الشباب.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن ميليتو سيشارك في مباراة بريشيا والإنتر للشباب كجزء من الخطوات النهائية ببرنامج تعافيه من الإصابة الخطيرة.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة في الدوري الأوروبي أمام كلوج الروماني الموسم الماضي، ليغيب بعدها طوال الموسم ويعاني من بعد "النيرازوري".

ويتمنى ميليتو أن تكون أول مباراة يخوضها مع عودته للملاعب أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي منتصف الشهر المقبل.