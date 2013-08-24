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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو جرام بانجو بالمنيا

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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو جرام بانجو بالمنيا ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو جرام بانجو بالمنيا

نجحت سلطات الأمن في ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو بانجو .

كان مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارًا من مباحث قسم المنيا يفيد حيث بالقبض علي كلا من حسن محمد م 33 سنه عاطل و احمد شحاته 25 سنه عامل وبحوزتهما 15 لفافة متوسطة الحجم تحوي نبات البانجو المخدر تزن حوالي كيلو ونصف بقصد الاتجار وتم تحرير المحضر رقم 4 احوال قسم المنيا .

كما تم القبض علي اسماعيل محمد 30 سنه طباخ بحوزته 7 لفافات من الحشيش تزن حوالي 350 جرام وتحرر عنها المحضر رقم 7264 لسنة 2013 اداري قسم المنيا بالاضافة الي ضبط احمد شوقي 20 سنه طالب وبحوزته قطعة حشيش صغيرة تزن 10 جرام بقصد التعاطي بالاضافة الي شعبان علي 23 سنه وبحوزته 10 جرام ايضا بقصد التعاطي .

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