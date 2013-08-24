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جامعة أسيوط تعتمد نتائج امتحانات كلية التربية الرياضية

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جامعة أسيوط تعتمد نتائج امتحانات كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط تعتمد نتائج امتحانات كلية التربية الرياضية

عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط

اعتمد الدكتور جمال محمد على يوسف عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط نتائج الفرقتين الأولى والثانية .

وجاءت النتائج  كالتالي الفرقة الأولى بلغت نسبة النجاح 70.5% وحصل 38 طالب على تقدير عام ممتاز , و 292 طالب على تقدير عام جيد جدا , 219 طالب على تقدير عام جيد ، والأوائل هم : هبة الله احمد صلاح الدين قراعة ، مصطفى محمد عبدالحفيظ محمد ، محمود سيد احمد على .
> وبلغت نسبة النجاح فى الفرقة الثانية 85.4% وحصل 33 طالب على تقدير عام ممتاز , و 188 طالب على تقدير عام جيدجدا ,و 170 طالب على تقدير عام جيد  ، والأوائل هم : محمود محمد على عبدالله ، هبة محمد محمد نعمان ، أحمد أبو الحمد رشاد محم

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