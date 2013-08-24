جامعة أسيوط تعتمد نتائج امتحانات كلية التربية الرياضية

اعتمد الدكتور جمال محمد على يوسف عميد كلية التربية الرياضية بأسيوط نتائج الفرقتين الأولى والثانية .

وجاءت النتائج كالتالي الفرقة الأولى بلغت نسبة النجاح 70.5% وحصل 38 طالب على تقدير عام ممتاز , و 292 طالب على تقدير عام جيد جدا , 219 طالب على تقدير عام جيد ، والأوائل هم : هبة الله احمد صلاح الدين قراعة ، مصطفى محمد عبدالحفيظ محمد ، محمود سيد احمد على .

> وبلغت نسبة النجاح فى الفرقة الثانية 85.4% وحصل 33 طالب على تقدير عام ممتاز , و 188 طالب على تقدير عام جيدجدا ,و 170 طالب على تقدير عام جيد ، والأوائل هم : محمود محمد على عبدالله ، هبة محمد محمد نعمان ، أحمد أبو الحمد رشاد محم