بني سويف:القبض على قيادي إخواني و20 بلطجياً

بنى سويف ـ محسن عبدالكريم منذ 36 دقيقة 7 ثانية

ألقت قوات الجيش والشرطة القبض على 21 بلطجيا والقيادى الإخوانى د. سيد عبدالعظيم هيكل، فى حملة أمنية كبيرة قادها العقيد أسامة حسن قائد وحدة سلاح المشاة واللواء زكريا ابوزينة مديرالمباحث الجنائية وقوة من الأمن الوطنى.

وقامت القوة بمداهمة أوكار البلطجية وتجارالمخدات وتمكنت من ضبط عاطف محمد القاياتى هارب من قضية مخدرات بنادى التطبيقيين وباسم محمد عطية هارب بينما القى القبض على 11 خرقوا حظرالتجوال تم احالة المتهمون الى النيابة العامة كما أمر محمد بسيونى المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس 16 بلطجيا 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت النيابة لهم اجداث الشغب واتلاف الممتلكات العامة والسرقة وحيازة أسلحة وذخيرة.