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"النهار" ترفض الهجوم على إعلاميي القناة

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"النهار" ترفض الهجوم على إعلاميي القناة "النهار" ترفض الهجوم على إعلاميي القناة

كتب : انتصار حسني السبت 24-08-2013 12:51

أعلنت تليفزيون النهار أنها تأسف للهجمة الشرسة تجاه عدد من إعلاميها عبر إحدى القنوات الفضائية، وعلى لسان أحد الضيوف دون أدنى مراعاة لقواعد الاختلاف بصورة مهنية وموضوعية والتجاوز اللفظي غير اللائق، مؤكدة في الوقت ذاته على احترامها للرأي الآخر مهما بلغت حدته شريطة ألا يتجاوز قواعد الاحترام المتبادل.

وأضافت الشبكة، في بيان رسمي، وقوفها في صف إعلاميها وانحيازها الكامل لهم انطلاقا من تقديرها لما يقدموه من جهد وفكر يثري الساحة الإعلامية والسياسية المصرية، ولا تسمح لأحد بالتشكيك في مواقفهم والتحريض عليهم.

وتابع البيان "قد طال هذا الهجوم المركز والعنيف الزميل الإعلامي خالد صلاح على نحو غير مسبوق من الافتراء، وهذا ما لا نقبله ونعلن تضامننا الكامل معه نظرا لما تكنه الشبكة والعاملين بها من احترام وتقدير لشخصه، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في بنيان شبكه تليفزيون النهار، وواحد من مؤسسيها ومن كبار الإعلاميين ليس في فقط ولكن في الوطن العربي".

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