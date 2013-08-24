الأبنية التعليمية بالإسكندرية انتهت من أعمال بناء وصيانة 16 مدرسة

أكد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، أن الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت من أعمال البناء والصيانة بـ16 مدرسة بالمحافظة.

وأضاف "المهدى"، خلال جولته صباح اليوم "السبت" مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بمدرستى سعد الدين الشاذلى الإعدادية بنات وأحمد دويدار الإعدادية بنين، بمنطقة المنتزه: "أن 16 مدرسة تضم 225 فصلا دراسيا، و4500 مقعد للطلاب تستوعب 1125 طالبا".

وقال "المهدى": "إننا نسعى للتواصل مع عدد من رجال أعمال بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة، لدعم الوسائل التعليمية تحت إشراف كامل من الوزارة".