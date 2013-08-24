إلغاء تعاقد جامعتى الإسماعيلية والزقازيق حول "حقوق التعليم المفتوح"

ألغى رئيس جامعة الإسماعيلية عقد الشراكة المبرم مع جامعة الزقازيق والذى ينص على منح كلية الحقوق بالزقازيق درجة الليسانس فى الحقوق لطلاب الكلية بالإسماعيلية، وذلك مقابل نسب مالية توزع بين الطرفين، وعليه فسيكون على طلاب مركز التعليم المفتوح بالإسماعيلية الالتزام بحضور المحاضرات وتأدية الامتحانات بجامعة الزقازيق.

فيما هدد عدد من طلاب الكلية بالدخول فى اعتصام مفتوح إذ لم يتراجع رئيس جامعة الإسماعيلية عن إلغاء التعاقد مع جامعة الزقازيق.

فيما أكد باهى إبراهيم عبد العال أحد طلاب الكلية لـ"اليوم السابع" رفضهم إنهاء التعاقد، مضيفا "إننا عندما تقدمنا للدراسة بكلية الحقوق لم نقدم لجامعة الزقازيق ولكن تقدمنا لجامعة الإسماعيلية، لذا فلا يجوز لرئيس جامعة الإسماعيلية أن يغير مسار آلاف الطلاب بتصرف شخصى مخالف للقانون".

واشتكى عدد من طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح بالإسماعيلية من تعسف رئيس الجامعة وتحويلهم فجأة إلى الدراسة بجامعة الزقازيق، مطالبين وزير التعليم العالى باستمرار التعاقد الذى ألغاه رئيس جامعة الإسماعيلية.