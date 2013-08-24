أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إلغاء تعاقد جامعتى الإسماعيلية والزقازيق حول "حقوق التعليم المفتوح"

Google+ Print
إلغاء تعاقد جامعتى الإسماعيلية والزقازيق حول "حقوق التعليم المفتوح" إلغاء تعاقد جامعتى الإسماعيلية والزقازيق حول "حقوق التعليم المفتوح"

ألغى رئيس جامعة الإسماعيلية عقد الشراكة المبرم مع جامعة الزقازيق والذى ينص على منح كلية الحقوق بالزقازيق درجة الليسانس فى الحقوق لطلاب الكلية بالإسماعيلية، وذلك مقابل نسب مالية توزع بين الطرفين، وعليه فسيكون على طلاب مركز التعليم المفتوح بالإسماعيلية الالتزام بحضور المحاضرات وتأدية الامتحانات بجامعة الزقازيق.

فيما هدد عدد من طلاب الكلية بالدخول فى اعتصام مفتوح إذ لم يتراجع رئيس جامعة الإسماعيلية عن إلغاء التعاقد مع جامعة الزقازيق.

فيما أكد باهى إبراهيم عبد العال أحد طلاب الكلية لـ"اليوم السابع" رفضهم إنهاء التعاقد، مضيفا "إننا عندما تقدمنا للدراسة بكلية الحقوق لم نقدم لجامعة الزقازيق ولكن تقدمنا لجامعة الإسماعيلية، لذا فلا يجوز لرئيس جامعة الإسماعيلية أن يغير مسار آلاف الطلاب بتصرف شخصى مخالف للقانون".

واشتكى عدد من طلاب كلية الحقوق التعليم المفتوح بالإسماعيلية من تعسف رئيس الجامعة وتحويلهم فجأة إلى الدراسة بجامعة الزقازيق، مطالبين وزير التعليم العالى باستمرار التعاقد الذى ألغاه رئيس جامعة الإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365