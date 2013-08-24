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اليوم بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة سوهاج

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اليوم بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة سوهاج اليوم بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد بجامعة سوهاج

أعلن د. نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء الكشف الطبى لطلبة وطالبات كليات الجامعة المختلفة، اليوم 24 أغسطس وحتى 19 سبتمبر القادم، وأضاف رئيس الجامعة أن مواعيد الكشف يومياً من الساعة 9 ص وحتى 1 ظ ما عدا أيام الجمعة.

وأوضح د. أحمد على حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكشف الطبى يبدأ بكلية الطب البشرى يوم 24 أغسطس، ثم الصيدلة يوم 25، والهندسة 26، والتربية طلبة يومى 27 و28، أما كلية التربية طالبات يومى 29 و31 أغسطس الحالى، ويبدأ طلاب كلية الطب البيطرى الكشف الطبى يوم 1 سبتمبر ثم كلية العلوم 2 سبتمبر والآداب يومى 3 و4 للطلاب أما الطالبات يومى 5 و7 سبتمبر.

كما تم تخصيص 4 أيام للكشف الطبى لكلية التجارة، يومى 8 و9 سبتمبر للطلبة ويومى 10 و11 للطالبات، ويوم 12 لكلية الزراعة أما كليتا التمريض والمعهد الفنى للتمريض يوم 14 والتعليم الصناعى يوم 15.
> وجديراً بالذكر أن الجامعة خصصت أيام 16 و17 و18 و19 من سبتمبر القادم كميعاد للكشف الطبى للطلاب المتخلفين عن موعدهم.

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مصر 365