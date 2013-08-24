عباس يستقبل وزير الخارجية الفرنسى

استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم السبت، وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس فى مقره برام الله، بحضور نائب رئيس الوزراء الفلسطينى زياد عمرو.

ومن المرتقب أن يعقد فابيوس مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حاليا مع عباس، وكان فابيوس قد التقى رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى وقت سابق من اليوم.

وبحسب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو فإن "وزير الخارجية لوران فابيوس سيزور فلسطين وإسرائيل ابتداء من السبت (اليوم) الرابع والعشرين من الشهر الجارى، فى زيارة تستمر يومين".

وأضاف لاليو فى بيان صحفى سابق وصل مراسل الأناضول نسخة منه أن الوزير فابيوس "سيجرى محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء رامى الحمد الله، وسيلتقى أيضا بممثلين عن المجتمع المدنى الفلسطينى".

وتابع أن فابيوس "سيلتقى فى إسرائيل، الرئيس شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فضلا عن وزيرة العدل المكلفة بالمفاوضات مع الفلسطينيين تسيبى ليفنى، ووزير المالية يائيرلابيد، ووزير الجيش موشى يعلون، ووزير الشئون الإستراتيجية والمخابرات المكلف بالعلاقات الدولية يوفال ستينيتز، كما سيلتقى رئيسة حزب العمال شيلى ياشيموفيتش".