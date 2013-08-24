الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا للمشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين غدا

يشارك الأردن فى اجتماعات الدورة التسعين لمؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة التى تبدأ فى مقر الجامعة العربية غدا الأحد وتستمر لمدة خمسة أيام.

وقال رئيس الوفد الأردنى المدير العام لدائرة الشئون الفلسطينية المهندس محمود العقرباوى، فى تصريح صحفى اليوم السبت، إنه سيلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر، تتناول الجهود التى يبذلها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى حشد الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية فى نضاله العادل والمشروع لنيل حقوقه وتقرير مصيره على أرضه ووطنه عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيده على مواصلة الأردن القيام بواجبه التاريخى والدينى لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضاف أن الوفد الأردنى سيقدم ورقة عمل تتناول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تجاه القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وبشكل خاص ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متكررة التى تستهدف المدينة المقدسة وتهجير سكانها وطمس معالمها التاريخية والدينية والحضارية العربية الإسلامية.

ويناقش المؤتمر على مدى خمسة أيام أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع المالية الصعبة التى تواجهها وازدياد الفجوة بين الاحتياجات اللازمة من ناحية وبين الموارد المتاحة من جانب آخر وتوفير الدعم والمساندة للوكالة سواء على الصعيد الإقليمى أو الدولى.

يشارك فى المؤتمر، الذى سيرفع توصياته إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ممثلون عن مصر والأردن ولبنان وفلسطين ومنظمة المؤتمر الإسلامى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة للمنظمتين العربية والإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.