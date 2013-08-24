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تحذيرات لبنانية من مسلسل التفجيرات واتهامات متباينة للجهة المنفذة

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تحذيرات لبنانية من مسلسل التفجيرات واتهامات متباينة للجهة المنفذة تحذيرات لبنانية من مسلسل التفجيرات واتهامات متباينة للجهة المنفذة

أدان المرجع الشيعى اللبنانى الشيخ عفيف النابلسى التفجيرات التى وقعت فى مدينة طرابلس بشمال لبنان، مؤكدا أنها تمثل أعلى مستوى من الإجرام والإرهاب المنظم.

وحذر النابلسى، اليوم السبت، من أن البلاد تدخل منعطفا خطيرا يستدعى من اللبنانيين إيجاد مخارج سريعة لأزمة ، حيث إن ما يحدث يصيب الجميع.

وبدوره، أدان رئيس حزب الحوار الوطنى فؤاد مخزومى التفجيرين الإرهابيين، لافتا إلى أن الانحدار السريع للأمن فى لبنان يستدعى صحوة ضمير لمختلف السياسيين لكى يسارعوا إلى التخلى عن مشاريعهم الخاصة، والعمل على منع تمزق البلاد ومواجهة الفتن، وإحياء يقظة وطنية عارمة جامعة.

ومن جانبه، حذر عضو كتلة حركة "أمل" النائب هانى قبيسى من مؤامرة تستهدف كل الوطن لتعميم الفوضى والاقتتال الداخلى، مؤكدا أن الرابح الوحيد هو العدو الإسرائيلى الذى يتحين الفرص للانقضاض على لبنان ومقاومته.

كما حذر ممثل الجماعة الإسلامية فى البرلمان النائب عماد الحوت، من محاولة "عرقنة" الوضع فى لبنان، متهما النظام السورى بالتفجيرين، ورأى أن هذا النظام متخصص فى تصدير المتفجرات كما فعل سابقا فى العراق ولبنان.

وقال عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا "إنه حزبه مستعد للعودة إلى الحوار عندما يصبح حزب الله مستعدا لنقاش جدى حول امتلاكه للسلاح، لافتا إلى أنه عند اتخاذ الحزب لقرار بعدم المشاركة فى الحرب السورية تصبح كل الأمور قابلة للحل".

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مصر 365

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