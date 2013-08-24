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سناء يوسف بدلا من هند صبري في "الجزيرة 2"

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سناء يوسف بدلا من هند صبري في "الجزيرة 2" سناء يوسف بدلا من هند صبري في "الجزيرة 2"

كتب : محمد عبد الجليل السبت 24-08-2013 12:20

تعاقدت الفنانة التونسية سناء يوسف على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، حيث رشحها المخرج شريف عرفة لتجسيد دور حبيبة "منصور" التي جسدت شخصيتها الفنانة هند صبري في الجزء الأول.

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد هروب "منصور حفني" من السجن، ويستعيد نشاطه الإجرامي ويشكل عصابات تلعب دور الطرف الثالث في الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، ويستغل قيام ثورة 25 يناير لينفذ عددا من الجرائم لصالح شخصيات ذات مناصب كبرى في الدولة.

"الجزيرة 2" بطولة أحمد السقا وخالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وعزت أبوعوف، وجار ترشيح باقي المشاركين في الفيلم، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج شريف عرفة.

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