الشاب خالد: مصر المدرسة الكبيرة لكل الوطن العربي

كتب : أ ش أ السبت 24-08-2013 12:52

أكد المطرب العالمي الشاب خالد أنه يتابع الأحداث والتطورات على الساحة المصرية بصورة كبيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن مصر ستظل أم الدنيا وبلد الأمن والأمان والمدرسة الكبيرة التي يتعلم منها كل المطربين والفنانين.

وأضاف الشاب خالد، في حوار خاص، أنه تعلم من الموسيقى المصرية الكثير خلال مشواره الفني وأنه يرتبط بمصر ويشتاق أن يزورها في أقرب وقت، وأشار إلى أن المصريين قادرون دائمًا على إبهار العالم في جميع المجالات، متمنيًا أن يعم السلام والاستقرار على مصر.

وعن مهرجان "ثويزا للموسيقى والثقافة الأمازيغية"، قال الشاب خالد إن المهرجان يتميز بالتنظيم القوي والجمهور الجميل وهذا ليس غريب على جمهور المغرب الذواق للفن والموسيقى وكل ما هو جديد في عالم الأغنية، موضحًا أن عدد الجمهور الذي حضر حفله بلغ أكثر من 250 ألف متفرج، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بالتجهيز لألبومه الجديد، حيث يعكف على قراءة العديد من الكلمات ويقوم بتلحين بعض الأغاني في الاستديو الخاص به في فرنسا.

وأشار الشاب خالد إلى أنه يسعى دائمًا للتطوير والتغيير في الأغاني التي يقدمها، موضحًا أنه عندما قدم أغنية "عايشة" منذ سنوات طويلة قالوا له ماذا بعد عايشة، وأنه قدم أعمالًا ناجحة كانت في نفس الإطار ولكن بصورة متطورة، وقال إنه تعاون مع الموسيقار العالمي "ريدوان" في ألبومه الأخير وقدم مجموعة من أغاني الراي بصورة عصرية تتناسب مع جميع الأذواق في العالم، وقدما أغنية "سي لافي" والتي تم بيع أكثر من 20 مليون نسخة سي دي منها حول العالم، موضحًا أنه تعاون مع الموسيقار ريدوان في أغنية "الحراجة" التي تتحدث عن الهجرة غير الشرعية، وهي تجربة شخصية في بداية حياته وهو صغير، حيث كان يقول لأمه "أريد أن أذهب إلى باريس حتى لو مت في البحر"، موضحًا أن أحلام الشباب في المغرب العربي لم تتغير كلهم يريدون عبور البحر إلى أوروبا وكأن الجنة ستستقبلهم بالأحضان هناك وتحمست لتقديم هذه الاغنية لهذا السبب.

وأكد الشاب خالد أنه على استعداد أن يقديم دويتو مع مطرب مصري ولكن تكون الفكرة جديدة وتضيف له وللفنان الآخر.

وعن البدايات، أوضح الشاب خالد أنه اتجه إلى عالم الغناء والموسيقى في سن الرابعة عشرة، وشكل أول فرقة تحت اسم "الخمسة نجوم" اقتباسًا لـ"جاكسن فايف"، وبدأ في تقديم عروض مع أوزا بويز الذي علمه الراي من خلال إقامتهم لحفلات الزفاف، وسجل أول أغنية منفردة تحت اسم "طريف الليسي".