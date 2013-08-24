2209 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بقنا

قام السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا يرافقه احمد عرابي سكرتير عام المحافظة ومنير عبدالعليم وكيل وزارة التربية والتعليم صباح اليوم بجولة تفقدية على عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم بمدرستى “السيدة زينب الثانوية للبنات” ومدرسة”الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بنين”حيث أشار وكيل الوزارة إلي انه تجري الامتحانات داخل 12 لجنة بإجمالي عدد متقدمين 2209 طالب وطالبه .

كما اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات ومدي توفير سبل الراحة والأمان والهدوء للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات ومستوى الأسئلة وهل هي من المنهج الدراسي أم من خارجه حيث لم ترد شكاوي من الطلاب مؤكدا على ضرورة وجود حصر لحالات الغياب للطلاب بكل لجنة مع توفير التامين الطبي للطلاب والمراقبين بتواجد طبيب وزائرة صحية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالة مرضية ووجود سيارات الإسعاف في الوقت المناسب بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية مصدرا تعليماته بضرورة توفير سبل الراحة للسادة المراقبين على اللجان من حيث توفير الإقامة والإعاشة و الخدمات .

وأكد أن المحافظة قد أعدت خطة لتامين امتحانات الثانوية العامة هذا العام لإحكام السيطرة على حركة توصيل أوراق الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة .