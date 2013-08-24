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وزير التعليم: الدراسة تبدأ 21 سبتمبر في المدارس الحكومية.. ولا نية للتأجيل

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وزير التعليم: الدراسة تبدأ 21 سبتمبر في المدارس الحكومية.. ولا نية للتأجيل وزير التعليم: الدراسة تبدأ 21 سبتمبر في المدارس الحكومية.. ولا نية للتأجيل
قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ليس لديها أي نية لتأجيل موعد الدراسة حتى الآن، مؤكداً بدء الدراسة في 21 سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن الوضع في الشارع المصري يستقر ببدء الدراسة. وشدد «أبو النصر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت، على قراره بعدم السماح للمدارس الدولية ببدء الدراسة قبل يوم 14 سبتمبر المقبل، رافضًا البدء مبكرُا عن الموعد المحدد، نظرا لسخونة الأوضاع في بعض الأماكن، وحرصًا على أرواح الطلاب. وأوضح الوزير أن المدارس المخالفة سيتم تحويلها للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنه سيتم معاقبتها بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة، ردا على مطالب العديد من أولياء أمور الطلاب بتأجيل بدء العام الدراسي الجديد بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، وقال وزير التعليم: «إن الوضع في ليس خطيرًا حتى يجبرنا على تأجيل بدء العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر المقبل بالمدارس الحكومية والتجريبية»، مشيرا إلى أنه لا توجد نية على الإطلاق للتأجيل. وأوضح «أبو النصر» أن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد لا تسمح بأي تأجيل حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفصل الدراسي الأول ينتهي في 9 يناير 2014 بامتحانات الدور الأول، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2014، وينتهي في 5 يونيو 2014، لطلاب التعليم العام، فيما ينتهي العام الدراسي لطلاب التعليم الفني في 22 مايو 2014.

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