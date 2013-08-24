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«بوتين» يصدر مرسومًا بحظر الاحتجاجات السياسية بأوليمبياد «سوتشي» 2014

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«بوتين» يصدر مرسومًا بحظر الاحتجاجات السياسية بأوليمبياد «سوتشي» 2014 «بوتين» يصدر مرسومًا بحظر الاحتجاجات السياسية بأوليمبياد «سوتشي» 2014
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بحظر الاحتجاجات السياسية خلال فترة إقامة دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقررة في منتجع سوتشي الروسي في فبراير 2014 وذلك في المناطق القريبة من المنتجع. وأوضحت صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الحكومية، التي نشرت المرسوم، الجمعة، أن المرسوم الذي يطبق خلال الفترة من السابع من يناير إلى 21 مارس المقبلين يحظر المظاهرات خلال فترة هذه الأوليمبياد. وأشار المسؤولون في «الكرملين» إلى أنه من خلال هذا المرسوم يكون من الممكن تأكيد وتعزيز الإجراءات الأمنية لكل من دورتي الألعاب الأوليمبية الشتوية والألعاب الباراليمبية، ويستضيف منتجع سوتشي الدورتين في الفترة من السابع إلى 23 فبراير 2014. وقبل صدور المرسوم كان حق التظاهر في روسيا مقيدا بشدة، حيث تحتاج أي مظاهرة لموافقة مسبقة من السلطات. وأثارت حكومة بوتين تساؤلات واستفسارات دولية في الآونة الأخيرة بسبب القانون الذي عرف بأنه «مناهض للمثلية» وحقوق المثليين.

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