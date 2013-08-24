«التليفزيون السوري»: العثور على مواد كيميائية في أنفاق تحت سيطرة مقاتلي المعارضة

أعلن التليفزيون السوري، السبت، أن جنودا دخلوا أنفاق مقاتلي المعارضة السورية في ضواحي دمشق وعثروا على مواد كيميائية، فيما اختنق بعض الجنود في هذه الأثناء. وكان مجلس الأمن الدولي أبدى عزمه خلال اجتماع طارئ عقده، الخميس، «كشف الحقيقة» حول هجوم بالأسلحة الكيميائية اتهمت قوات المعارضة السورية حكومة الرئيس بشار الأسد بارتكابه في ريف دمشق، مخلفًا نحو 1300 قتيل، لكن المجلس لم يصدر «إعلاناً رسمياً» بسبب معارضة روسيا والصين، حسبما أوضح دبلوماسيون. وفي أحدث إدانة دولية تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، عن استخدام «عناصر كيميائية» في سوريا، مدينًا استخدام تلك الأسلحة «بشدة».

شبكةعيونالإخبارية

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