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تأجيل دعوى إعادة بث قناة "الرحمة" لـ12 أكتوبر

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تأجيل دعوى إعادة بث قناة "الرحمة" لـ12 أكتوبر تأجيل دعوى إعادة بث قناة "الرحمة" لـ12 أكتوبر

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدي منذ 8 دقائق

أجلت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإعادة بث قناة "الرحمة" لجلسة 12 أكتوبر.

كان محمود إبراهيم، مدير قناة الرحمة، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإعادة بث القناة مرة أخرى. وقالت الدعوى التي حملت رقم 62231 لسنة 67 ق، أن قناة الرحمة فوجئت يوم الأربعاء 3 يوليو، بوقف بثها والكثير من القنوات الإسلامية دون أي سبب يذكر.

وأكدت الدعوى، أن قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون الذي كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام.

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