راغب علامة: الله يسامح من أطلق شائعة وفاتي

ردّ الفنان راغب علامة على الشائعة التي انتشرت مساء أمس، وتحدثت عن وفاته في حادث سير تعرّض له هو وزوجته، فكتب على صفحته الخاصة على "تويتر" "صباح الخير، صحيت من النوم ولقيت مئات الاتصالات من أصدقاء للاطمئنان عني، ﻷن بعض الحاقدين أطلقوا إشاعة بأني تعرّضت لحادث سير. الخبر عار عن الصحة".

وتابع يقول " الحمدلله انا بخير ولم اتعرض ﻷي حادث.بشكر كل اللي سألوا واطمئنوا..وللذين اطلقوا الشائعة أقول الله يسامحكم".

وكان خضر شقيق راغب ومدير أعماله قد سبقه إلى النفي فكتب عبر "تويتر" " صباح الخير، راغب بخير والإشاعة غير صحيحه، كنت أنا وهو البارحة نتابع الأخبار، وكان حزين جداً علي شهداء مجزرة طرابلس".