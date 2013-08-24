الصورة الأولى لابنة Kim Kardashian

بعد طول انتظار، كشف مغنّي الراب Kanye West عن أول صورة لابنته "North" من حبيبته Kim Kardashian نجمة تلفزيون الواقع.

West أطلّ في برنامج والدة حبيبته التلفزيونيّ " Kris Jenner's chatshow"، حيث كشف عن أوّل صورة لابنته من Kardashian.

وأوضح West أنّه أحبّ أن يُحضر صورة north إلى الموسم الأخير من برنامج جدتها، فهو وKim لم يسعيا لقبض مال مقابل نشر أوّل صورة لصغيرتهما.

وتظهر الطفلة في الصورة، تحملها والدتها على كتفها، بعد بلوغها الأسبوع العاشر من العمر؛ وهي على الرّغم من أنّها تُشبه والديها كثيراً، إلا أنّها تملك عينين لوزيتين مثل والدتها.

وقد عبّر نجم الراب خلال المقابلة عن حبّه لـ Kardashian وابنته قائلاً: "لم يكن لديّ ما أعيش لأجله، والآن بات لديّ شخصان مميّزان أعيش لأجلهما؛ لديّ عائلة كاملة أعيش لأجلها، وعالم كامل أعيش لأجله".