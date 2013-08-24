سفراء مصر فى سيول وتوجو: الحكومة المصرية لا تعارض مواطنيها من تنظيم تظاهرات سلمية

قام محمد الزرقانى سفير مصر فى سيول، بعقد لقاء صحفى مع وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، أوضح خلاله أن بعض وسائل الإعلام فى العالم منحازة لحد ما فى نقل تقارير عن الأوضاع الراهنة فى مصر، حيث إنها تركز على عدد الضحايا من المتظاهرين والمعتصمين المطالبين بعودة الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى دون ذكر حجم الضحايا والإضرار من الجانب الآخر للشرطة والمؤسسات الحكومية وغيرها، مؤكداً على أن الحكومة المصرية لا تعارض مواطنيها من تنظيم تظاهرات سلمية للتعبير عن أرائها السياسية، غير أن ما يجرى حاليا فى مصر لا يمكن وصفه بأنها تظاهرات سلمية، بل تظاهرات عنيفة باستخدام السلاح ضد الدولة ومواطنيها.

كما التقى القائم بالأعمال بالسفارة المصرية بتوجو محمد فوزى العريان بوزير الخارجية التوجولى "اليوت أوهين" حيث سلمه رسالة من السيد وزير الخارجية نبيل فهمى أطلعه فيها على تطورات المشهد المصرى وجهود الدولة فى مكافحة مظاهر العنف المسلح وأعمال الإرهاب.

كما التقى القائم بالأعمال برئيس مؤسسة منتدى أفريقيا للسلام والتنمية والسكرتير العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، حيث شرح خلال المقابلة الأسباب التى دفعت المصريين للنزول فى 30 يونيو لاستكمال ثورتهم المجيدة فى 25 يناير 2011، بعد أن شعروا أنها سلبت منهم.

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