المكتب السياحى المصرى فى برلين يطلق مبادرة لتشجيع السياحة الألمانية

فى إطار جهود السفارة المصرية فى برلين لدعم وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، تقوم السفارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل السياحى بألمانيا بتنفيذ خطة تحرك تستهدف طمأنة السائحين الألمان والشركات الألمانية بشأن الأوضاع فى مصر وتشجيعهم، وشرح حقيقة الأوضاع الأمنية والسياحية هناك، بما يساعد فى الحفاظ على حجم السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، والتى تأتى فى المرتبة الثانية لزيارة مصر بعد روسيا، بإجمالى 1.2 مليون سائح ألمانى سنويا.

وفى هذا السياق، قام د. محمد حجازى، سفير مصر بألمانيا، بعمل لقاءات تليفزيونية وصحفية متعددة مع كبريات وسائل الإعلام الألمانية على مدار الأيام الماضية، ومن بينها قناة ZDF ومحطة N-TV وشبكة Deutsche Welle فضلا عن جرائد Frankfurter Allgemeine و Die Welt وDer Spiegel لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر، مؤكدا على استقرار الأوضاع بالغردقة ومدن وسواحل البحر الأحمر وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومعظم مناطق البلاد، ومرحباً بالسائحين الألمان هناك، مشدداً على أنه لم يتم التعرض لأى سائح أجنبى لأسباب سياسية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن السفير المصرى عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة TUI، إحدى أكبر شركات السياحة الألمانية العاملة فى مصر، من أجل حث الشركة على استئناف رحلاتها إلى منطقة البحر الأحمر، والتى توقفت بعد إرشادات السفر التى أعلنت عنها الحكومة الألمانية مؤخرا تزامنا مع الأحداث فى مصر. كما التقى "محمد جمال" المستشار السياحى مع ممثل شركة طيران Germania Airways والذى أكد خلال الاجتماع على استمرار رحلات الشركة إلى الغردقة وشرم الشيخ.

من جانب آخر، أطلق المكتب السياحى المصرى مبادرة لتشجيع السائحين الألمان على رفع وتحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم لإرسال رسائل طمأنة إلى المواطنين الألمان، على أن يحصل من تجمع صوره أكبر عدد من علامات الإعجاب (Likes ) على رحلة مجانية إلى الغردقة، فيما سيتم تنظيم رحلة سياحية مدفوعة التكاليف بالكامل لعدد من الكتاب السياحيين الألمان فى الأقصر وأسوان أواخر الشهر المقبل، لطمأنتهم بشكل واقعى حول الأوضاع فى مصر، وسيعقد على هامش الرحلة منتدى صحفى سياسى بالاشتراك مع اتحاد الصحفيين ببرلين تحت عنوان (إدارة الأزمة السياحية فى مصر).

وكذلك تم الاتفاق على مشاركة المكتب السياحى بجناح سياحى مصرى فى منتدى وزارة التعاون والاقتصاد الألمانى فى برلين، والذى سوف يقام يوم الأحد 25 أغسطس، وسيفتتحه وزير التعاون الألمانى بحضور السفير المصرى، كما ستتم استضافة فرقة أوركسترا النور والأمل المصرية والتى تتكون من عازفات كفيفات، أواخر شهر أكتوبر، بالتنسيق مع وزارتى الثقافة والسياحة، لإقامة عدة عروض غنائية خاصة فى برلين وهامبورج، بحضور كبار شخصيات المجتمع الألمانى، كما ستعقد فعاليات أسبوع الثقافة المصرى فى برلين فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم تحت إشراف المكتب الثقافى فى برلين.