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جامعة القاهرة تعلن بدء قبول دفعة جديدة بالتعليم المفتوح

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جامعة القاهرة تعلن بدء قبول دفعة جديدة بالتعليم المفتوح جامعة القاهرة تعلن بدء قبول دفعة جديدة بالتعليم المفتوح

أعلن مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، عن فتح أبوابه لقبول دفعة جديدة اليوم السبت، وبدء استقبال الطلاب الجدد للالتحاق بالتعليم المفتوح بالجامعة، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو الدبلومات الفنية بشروط مرور 5 سنوات على الحصول على المؤهل، وذلك للطلاب الراغبين فى الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعليم المفتوح من كليات "التجارة – الزراعة – الحقوق – الآداب – دار العلوم – رياض الأطفال" .

واشترط مركز التعليم المفتوح أن يكون قد مضى على الطلاب المتقدمين خمس سنوات أو أكثر من الحصول على شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها أو الدبلومات الفنية، بحيث تكون الدفعة المتقدمة دفعة "2008 " وما قبلها.

وحدد مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة شرط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول فى كلية الآداب شعب "الترجمة باللغة الإنجليزية، والفرنسية، والعبرية، والأسبانية، وعلم النفس"، وكلية دار العلوم، وكلية رياض الأطفال شعب "إعداد معلمى مرحلة الطفولة المبكرة، وإعداد معلمى مرحلة التربية الخاصة للطفولة المبكرة".

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