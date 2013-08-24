تنظيم القاعدة يتهم حزب الله بشأن تفجيرى لبنان

قالت خدمة سايت لمراقبة المواقع على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة اليوم السبت، إن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى ألقى باللوم على حزب الله اللبنانى فى التفجيرين اللذين وقعا فى مدينة طرابلس بشمال لبنان أمس الجمعة وهدد بالرد.

ورغم أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى لا ينشط فى لبنان إلا أن بيانه يوضح كراهية إقليمية متزايدة من جماعات سنية تجاه حزب الله، وانقساما طائفيا أوسع وأعمق فى منطقة الشرق الأوسط. ونقلت سايت عن بيان تنظيم القاعدة قوله إن على حزب الله أن يعلم أن العقاب سينزل به قريبا.

والتفجيران اللذان وقعا فى طرابلس على بعد 70 كيلومترا من العاصمة كانا الأكبر والأدمى منذ الحرب الأهلية فى لبنان، ووقعا بعد أسبوع من انفجار سيارة ملغومة أسفر عن سقوط 24 قتيلا على الأقل فى الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

ونقلت سايت عن بيان تنظيم القاعدة قوله إن القاعدة تعلم أن من يقف وراء هذه الجريمة البائسة هو حزب الله الذى يقف جنبا إلى جنب مع الرئيس السورى بشار الأسد، ولحزب الله مقاتلون يحاربون مع قوات الأسد فى سوريا كما أن لجماعات سنية متشددة فى لبنان مقاتلين يحاربون مع مقاتلى المعارضة السورية.