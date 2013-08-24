3 وصفات من الجرجير لتطويل الشعر

الشعر الصحيّ الطويل هو أحد أحلام المرأة التي تتمنّى أن تحصل عليه في وقت قصير، وبواسطة طرق بسيطة، ومن دون جهد.

فالمرأة دائمة البحث عن وصفاتٍ لتطويل الشعر وتكثيفهِ؛ لذلك نجدها تتبع أحدث خلطات تطويل الشعر والكريمات والعلاجات من أجل أن تحظى بشعر صحيّ وطويل .. والحلّ بسيط وسهل ومتوفّر دائماً، وهو الجرجير.

للجرجير فوائد كثيرة بشكل عام، تختصّ بالجسم كلّه...أمّا فوائده للشعر، فيمكنك ـ سيدتي ـ الاستفادة منها، باتّباع الخطوات التالية:

1- جرجير

خذي حزمة الجرجير ونظّفيها جيّداً بالماء من الأوساخ، ثمّ ضعيها كاملةً داخل الخلاط الكهربائيّ حتّى تتكوّن عجينة كثيفة. ضعي العجينة على شعركِ، وارتدي غطاءً بلاستيكيّاً لمدّة 3 ساعات. اشطفي بعد ذلك شعركِ بالماء. كرّري الماسك 4 مرات أسبوعيّاً، وستُلاحظين كثافة ونعومة شعركِ، بالإضافة إلى ازدياد طول الشّعر بحوالى 10 سم خلال شهرين.

2- جرجير ونصف كأس من زيت جوز الهند الدافئ وعلبة من الزبادي

اغسلي حزمة الجرجير وضعيها في الخلاط الكهربائيّ، ثمّ أضيفي إليها زيت جوز الهند الدافئ مع علبة الزبادي. ضعي الخليط على شعركِ، ثمّ قومي بتغطيتهِ بغطاء بلاستيكيّ لمدّة ساعة.

3 - جرجير وزيت الثوم وزيت الزيتون

تؤخذ حزمة الجرجير وتُعصر، وتُضاف إلى زيت الزيتون وزيت الثوم، وتُترك مدّة يومين خارج الثلاجة حتّى تتخمّر. توضع الحزمة بعد ذلك في الثلاجة، من أجل الحفاظ عليها عند الاستعمال. ثمّ يوضع الخليط على الشّعر لمدّة ساعتين، مع تغطيتهِ بغطاء بلاستيكيّ.

جرِّبي الجرجير على شعرك، وتمتّعي بشعر طويل لامع وصحيّ.

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