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معامل الحاسب تستقبل الطلاب بأول أيام تنسيق المعادلة العربية والأجنبية

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معامل الحاسب تستقبل الطلاب بأول أيام تنسيق المعادلة العربية والأجنبية معامل الحاسب تستقبل الطلاب بأول أيام تنسيق المعادلة العربية والأجنبية

بدأت معامل الحاسب الآلى فى الجامعات، صباح اليوم استقبال طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا، وذلك فى أول أيام تنسيق الطلاب والذى يستمر حتى نهاية أغسطس الجارى.

وشهدت معامل الحاسب الجامعات إقبالا ضعيفا من الطلاب فى اليوم الأول، حيث يمكن لأى طالب التنسيق إلكترونيا من أى حاسب آلى خلال فترة التقدم، بينما يتم فتح المعامل بالجامعات لاستقبال الطلاب اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً يوميا، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

كما تواصل معامل الحاسب الآلى بالجامعات إجراء عمليات التحويل "تقليل الاغتراب" لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، والتى بدأت فى عملها مساء الأربعاء الماضى، حيث من المقرر أن تنتهى عمليات التحويل "تقليل الاغتراب" غدا الأحد، على أن يتم إعلان النتائج نهاية الأسبوع.

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