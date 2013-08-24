8 أخطاء تجنّبيها في ديكور الصالون!

تعير السيّدات ديكور الصالونات في منازلهنّ أهميّة كبرى، لكون هذه الغرفة تعدّ مساحةً لاستقبال الضيوف، ولذا تسعى غالبيتهن إلى إضفاء لمسة خاصّة عليه.ولكن ثمّة أخطاء شائعة، يجدر تجنّبها عند تصميم ديكور الصالون، تطلعك خبيرة الديكور السيدة "جومانا بدّور" عليها:

1- لا تستبدلي اللوحات بالمرايا، إذا لم تتوفّر لديك لوحات كافية لتعليقها على الجدران.

2- لا تُقدمي على شراء قطع الأثاث بشكل عشوائيّ، فلكلّ قطعة وظيفة.ولذا، لا تكثري من عدد المفروشات في أركان الصالون.

3- يضفي ورق الجدران جمالاً على ديكور الصالون بصورة أكبر من الطلاء.

4- إنّ توزيع "الاكسسوارات" يعود إلى الديكور السّائد في الصالون، فمن المحبّذ ـ مثلاً ـ استعمال الكريستال في الصالون الكلاسيكيّ، فيما تُستعمل قطع من "الستانليس ستيل" و"البامبو" في الصالون العصريّ.واحرصي دائماً على تناغم "الاكسسوارات" مع بعضها.

5- للنباتات أهميّة في الديكور، حيث تُضفي حيوية على المكان الذي تحلّ فيه.واحرصي على اختيار أنواع النباتات التي تُلائم جوّ الصالون، إذا كان النور الطبيعي يدخل إليه، أمّا إذا لا تتسلّل خيوط الشمس إليه، فتجنّبي استعمالها.

6- ابتعدي عن الستائر الشفّافة التي تسمح بدخول نور الشمس إلى الصالون لكونها تؤذي الأثاث، بل استعيضي عنها بالستائر المبطّنة.

7- إنّ دراسة الإضاءة ضروريّة في الديكور، ومن المفضّل ألا تلجئي إلى الثريّات حصراً، بل استعيني بإنارة جانبيّة أو إنارة خفيّة، لإضفاء جوّ خاصّ.

8- لا تعلّقي اللوحات في مكان مرتفع على الجدران، بل اجعليها تتناسب ومستوى العين.ولكلّ لوحة أهميّة تختلف بحسب قيمتها الفنيّة أو الماديّة؛ فلا تعلّقي لوحة قيّمة فوق الأرائك، بل ثبّتيها على حائط رئيس منفردة، لإبرازها.