المزينة يوجه بتقديم جميع الخدمات الشرطية عبر الهواتف الذكية

وجه اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة بتقديم الخدمات الذكية المبتكرة لخدمة المجتمع والتحول إلى الحكومة الذكية عبر إنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر الهواتف الذكية، بحيث يقوم طالب الخدمة بتعبئة جميع البيانات المطلوبة للخدمة من خلال الهاتف الذكي ومن ثم يراجع المركز المختص لاستلام الخدمة المطلوبة توفيراً للوقت والجهد بما يتماشى مع زيادة اقتناء الأجهزة المحمولة والإلكترونية مما يسهل تقديم الخدمات بمستوى أفضل. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمركز شرطة بر دبي، يرافقه اللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات للوقوف على الخدمات المقدمة لمراجعي المركز، وآلية وسرعة إنجاز تلك الخدمات.

ثقة وجودة

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز مبدأ الشراكة ومد جسور التواصل والثقة بين مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، منوهاً بضرورة التركيز على أهمية الجودة في تقديم الخدمات، والوقوف على سلبيات وإيجابيات ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور والتعامل المباشر مع المراجع.

ويقدم المركز خدمات متميزة للجمهور وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة متميزة تتلاءم مع مكانة وسمعة شرطة دبي على مدار 24 ساعة، من بينها بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع والشهادات المرورية والجنائية، وتقديم بلاغات الفقدان والمعثورات، وإصدار شهادة وفاة ومتابعة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المختلفة.