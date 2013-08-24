أخبار عاجلة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

المزينة يوجه بتقديم جميع الخدمات الشرطية عبر الهواتف الذكية

Google+ Print
المزينة يوجه بتقديم جميع الخدمات الشرطية عبر الهواتف الذكية المزينة يوجه بتقديم جميع الخدمات الشرطية عبر الهواتف الذكية

وجه اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة بتقديم الخدمات الذكية المبتكرة لخدمة المجتمع والتحول إلى الذكية عبر إنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر الهواتف الذكية، بحيث يقوم طالب الخدمة بتعبئة جميع البيانات المطلوبة للخدمة من خلال الهاتف الذكي ومن ثم يراجع المركز المختص لاستلام الخدمة المطلوبة توفيراً للوقت والجهد بما يتماشى مع زيادة اقتناء الأجهزة المحمولة والإلكترونية مما يسهل تقديم الخدمات بمستوى أفضل. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمركز شرطة بر دبي، يرافقه اللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات للوقوف على الخدمات المقدمة لمراجعي المركز، وآلية وسرعة إنجاز تلك الخدمات.

ثقة وجودة

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز مبدأ الشراكة ومد جسور التواصل والثقة بين مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، منوهاً بضرورة التركيز على أهمية الجودة في تقديم الخدمات، والوقوف على سلبيات وإيجابيات ونوعية الخدمات المقدمة للجمهور والتعامل المباشر مع المراجع.

ويقدم المركز خدمات متميزة للجمهور وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة متميزة تتلاءم مع مكانة وسمعة شرطة دبي على مدار 24 ساعة، من بينها بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع والشهادات المرورية والجنائية، وتقديم بلاغات الفقدان والمعثورات، وإصدار شهادة وفاة ومتابعة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة